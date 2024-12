Ariana Grande, profundamente agradecida por el apoyo de sus fans

Ariana Grande se siente “profundamente agradecida” por el apoyo de sus fans.

La estrella de 31 años ha desarrollado un gran número de seguidores a lo largo de los años, incluyendo más de 370 millones de seguidores en Instagram, y le encanta que sus fans hayan abrazado a su personaje de ‘Wicked’, Glinda.

Ariana -que protagoniza la aclamada película junto a Cynthia Erivo- dijo a The Hollywood Reporter: “Es interesante porque mis fans han crecido conmigo a través de tantas fases diferentes, eras de la música y fases de mi vida, y en la forma en que han abrazado a Glinda y ‘Wicked’ y han estado aquí para mí, para apoyarme... No estuve en las redes sociales durante el rodaje. No me comprometí como normalmente lo hago con ellos porque quería entregarme por completo a esta experiencia y no estar tanto tiempo pendiente del teléfono. Lo llamaron ‘La Edad Oscura’. No bromeo. Y eso es porque me extrañaban. Pero es algo hermoso. Es algo hermoso estar en este otro lado y que reconozcan el trabajo que estaba haciendo y crecer con ellos”.

Ariana siente que ha crecido junto a sus fans y está “profundamente agradecida” por sus recientes muestras de apoyo.

La actriz -conocida sobre todo por su éxito como cantante- dijo: “Realmente he crecido con ellos durante toda mi carrera y toda mi vida adulta, y hemos crecido el uno junto al otro y ellos han acogido este nuevo capítulo de una manera por la que estoy profundamente agradecida. Sólo quiero que se sientan orgullosos. Es hermoso. Estoy muy agradecida”.