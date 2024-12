Conductores de “Ventaneando” defienden a Eugenio Derbez tras polémica con Selena Gómez

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez está en el ojo del huracán tras sus críticas hacia Selena Gómez por su actuación en la película “Emilia Pérez”, la que calificó como “indefendible”.

Los comentarios le ganaron una ola de críticas en redes sociales, algo ante lo que la periodista Pati Chapoy no dudó en reaccionar y defender al también productor apoyada por los conductores de “Ventaneando” que destacaron la forma de hablar español de la actriz.

En medio de la polémica este lunes 9 de diciembre el elenco de “Emilia Pérez” celebró las 10 nominaciones que recibieron para los Golden Globes 2025, algo que también cuestionó Eugenio Derbez en la reciente entrevista con la crítica de cine Gaby Meza al asegurar que Selena Gómez ha sido reconocida por su actuación pese a su mal desempeño en la ya mencionada cinta y su forma de hablar español.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir: “Wow, ¿qué es esto? (...) Yo decía: ‘No puedo creer que nadie esté hablando de esto’, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta”, dijo el productor mexicano.