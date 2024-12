Ryan Reynolds revela que tenía una relación ‘complicada’ con su padre

El actor -que está casado con la estrella de cine Blake Lively- explicó:

“La gente se cuenta historias a sí misma, y tenemos cierta responsabilidad a medida que nos hacemos mayores de cuestionar eso un poco. Yo lo he hecho un poco más en los últimos cinco años; no me conocí a mí mismo hasta que tuve unos 40 años. Me lo pregunto a menudo: ‘¿Fue mi padre tan desafiante como me gusta pensar? O lo estoy idealizando para tapar todas esas otras cosas que no he visto’. La historia no es cierta; nadie es blanco o negro de esa manera”.

Ryan Reynolds reveló anteriormente que la enfermedad de su padre amplió la brecha entre ellos.