Anne Hathaway no ha cumplido uno de sus grandes deseos: actuar en una película navideña

Anne Hathaway está “desesperada” por hacer una película navideña.

La oscarizada actriz ha disfrutado de una carrera de enorme éxito en el mundo del cine, pero aún no ha colmado todas sus ambiciones.

Anne, de 42 años, declaró a WWD: “No he hecho una gran película de Navidad. Sé que es una cosa rara de lista de deseos, pero estoy desesperada por hacer una película de Navidad”.

De hecho, la estrella de Hollywood se siente “asombrada” por el camino que ha tomado en su carrera.

Así lo indicó: “Hay muchos caminos diferentes por los que puede ir tu carrera como actor, y soy muy, muy, muy consciente de ello, y estoy realmente sorprendida de que ésta sea la versión que tengo ahora”.

De hecho, Anne se siente orgullosa de la “versatilidad” que ha demostrado como actriz.

La estrella de cine también reconoció que se ha visto obligada a desarrollar sus habilidades “en tiempo real”, ya que nunca ha asistido a una escuela de arte dramático.

Anne explicó: “Cuando te introduces en el mundo de la comedia y luego viene el teatro, que es justo lo que me pasó a mí, creo que la versatilidad se convierte en una parte muy importante de tus habilidades. Dado que no fui a la escuela de arte dramático y empecé tan joven, gran parte de mi aprendizaje tuvo lugar en el set, en tiempo real, en las películas en las que participé. Y fue increíble, porque muchos de los directores con los que he trabajado son maestros en su oficio”.

“También significaba que podía buscar un papel de tres escenas en la obra de un director si eran increíbles, y entonces intentaba dar lo mejor de mí en ese trabajo e intentar mejorar en tiempo real en el set en el que estaba. Y por eso estoy realmente emocionada de ser una actriz que ha tenido una carrera que abarca décadas, y una de las cosas de las que estoy realmente orgullosa es que en esta etapa de mi carrera, los directores pueden verme en un montón de diferentes tipos de papeles, y eso no era algo que creo que nadie anticipó el primer día”.