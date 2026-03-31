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Anitta anuncia ‘Equilibrivm’, su octavo álbum internacional

Anitta anuncia su álbum ‘Equilibrivm’, que saldrá el 16 de abril con canciones en tres idiomas y enfoque global.

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 14:02 -
  • Agencia EFE
Anitta anuncia ‘Equilibrivm’, su octavo álbum internacional

Anitta

 Foto EFE
Río de Janeiro

La cantante brasileña Anitta anunció el lunes el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado Equilibrivm, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de abril. El proyecto refuerza su apuesta internacional y su diversidad musical.

El anuncio fue realizado el mismo día en que la artista celebró su cumpleaños número 33, con un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales.

“Es mi cumpleaños, pero el regalo es nuestro. ¡Comencemos!”, escribió Anitta, quien acompañó la publicación con un video promocional en el que aparece tocando una gran campana de iglesia en lo alto de una montaña, con una estética cargada de simbolismo.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en EquilibrIVm el número romano “IV”, en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases.

La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, el samba y el reggae, lo que reafirma la versatilidad de la cantante.

La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, el samba y el reggae, lo que reafirma la versatilidad de la cantante.

Entre las colaboraciones confirmadas figuran Luedji Luna y Rincon Sapiência, lo que amplía la diversidad sonora del proyecto.

Algunas canciones, como Pinterest, ya habían sido adelantadas como sencillo, mientras que otras fueron presentadas en actuaciones recientes de la artista.

El álbum también incluirá una segunda etapa con temas en español e inglés, así como adaptaciones y relecturas de composiciones brasileñas, lo que refuerza su proyección global.

Equilibrivm sucede a Funk Generation (2024) y llega en un momento de consolidación internacional para Anitta, considerada una de las principales figuras del pop latino y brasileño en la actualidad.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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