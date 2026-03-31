Anitta anuncia ‘Equilibrivm’, su octavo álbum internacional

Río de Janeiro

La cantante brasileña Anitta anunció el lunes el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado Equilibrivm, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 16 de abril. El proyecto refuerza su apuesta internacional y su diversidad musical.

El anuncio fue realizado el mismo día en que la artista celebró su cumpleaños número 33, con un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales.

“Es mi cumpleaños, pero el regalo es nuestro. ¡Comencemos!”, escribió Anitta, quien acompañó la publicación con un video promocional en el que aparece tocando una gran campana de iglesia en lo alto de una montaña, con una estética cargada de simbolismo.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en EquilibrIVm el número romano “IV”, en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases.

La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, el samba y el reggae, lo que reafirma la versatilidad de la cantante.