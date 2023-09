Anahí confiesa que sufrió un paro cardiaco cuando tenía anorexia

Por primera vez, la cantante y actriz mexicana Anahí dio detalles de los trastornos alimenticios que la llevaron al borde de la muerte, tras tener un paro cardiaco, cuando apenas tenía 18 años.

“Llegué un día con mi prima Alicia que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”.

“Estábamos en Interlomas, volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios. Llegué con un paro cardíaco horrible”, dijo Anahí, de 40 años, en entrevista con Joaquín López Doriga.

La actriz y cantante agradeció al equipo médico que la atendió, pese a que no recuerda el tratamiento que le hicieron ya que se encontraba desmayada en el momento.

“Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia”, rememoró.