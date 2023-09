Miley Cyrus tomó terapia para lidiar con los recuerdos de Hannah Montana

Miley Cyrus tuvo que tomar terapia por las críticas que recibió como estrella infantil.

La cantante, de 30 años de edad, alcanzó fama mundial en su adolescencia cuando consiguió el papel principal de la comedia de Disney Channel ‘Hannah Montana’, que seguía las aventuras de una colegiala que vivía una doble vida como una famosa estrella de pop, pero solo en los últimos años ha lidiado con los recuerdos dolorosos que le dejó el estrellato inicial.

La columna Bizarre del periódico The Sun del domingo la cita diciendo: ‘Cuando miro hacia atrás, a las críticas que recibí cuando era niña, sólo en estos últimos años he comprendido lo equivocada que estaba eso. Soy una gran creyente de la terapia para ayudar a sanar recuerdos dolorosos y estoy en un buen lugar, ¡pero la realidad es que nunca debería haber sucedido!’

La cantante de ‘Used To Be Young’ se despojó de su imagen de estrella infantil con una interpretación cargada de sexualidad de ‘Blurred Lines’ con Robin Thicke en los VMA de 2013, el mismo día en que lanzó su obsceno video de “Wrecking Ball”, pero insistió en que el cambio de carrera no tenía nada que ver con la atención y más tenía que ‘demostrar’ que era su ‘propia persona’ lejos del personaje que había interpretado.

Cyrus agregó: ‘No soy una persona que busca atención, pero tenía un motivo para demostrar que era mi propia persona y no un personaje que había estado interpretando. No borraría ninguna parte de mi historia o de mi transición; siempre pensar que una vida interesante genera una narración interesante’.

La cantante y actriz destacó su honestidad con el público: ‘Fui honesta con mis fans sobre la lucha contra la depresión, y sé que eso ha alentado a algunos de ellos a buscar ayuda con los problemas que puedan estar enfrentando. Eso me dio un verdadero propósito, una razón para levantarme por la mañana. ¿Cuándo? eres abierto y honesto, eso se convierte en parte de quién eres y, orgánicamente, eso se refleja en tu composición’.

Cuando se le pidió que diera consejos a otros en el mundo del espectáculo, la cantante de ‘Jaded’ insistió en que nunca es una buena idea que sus pares de la industria busquen en línea, ya que comparó los peligros de Internet con los de las sustancias adictivas.

‘No busques en Google. Lo digo en serio, ¡no busques en Google! La gente está muy dispuesta a hablar sobre los peligros de las bebidas y las drogas para tu gente en la industria, pero no hay suficientes advertencias sobre Internet. ¡Puede ser un lugar verdaderamente tóxico!’