Alec Baldwin revive la tragedia de 'Rust' en el avance del documental

El actor y productor de cine Alec Baldwin recuerda cómo vivió la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust' en el avance publicado este jueves de un documental que sigue la vida del intérprete tras el fatal incidente. El proyecto de la directora Rory Kennedy , titulado 'The Trial of Alec Baldwin' ( 'El juicio de Alec Baldwin' ), comienza con la angustiosa llamada al 911 que informa de un tiroteo accidental, en el que también resultó herido el director de la película, Joel Souza. "Cuando me dijeron que Hutchins había muerto, me quedé en shock. No me lo podía creer", relata Baldwin acto seguido, mientras aparecen imágenes suyas en el set hablando por teléfono y con las manos en la cabeza.

Este suceso desató una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood, culminando en el juicio de julio de 2024 que terminó con la desestimación definitiva del caso contra Alec Baldwin por ocultación de pruebas por parte de la fiscalía Mientras, la armera del filme, Hannah Gutiérrez-Reed, responsable de cargar la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión, y el ayudante de dirección, David Halls, aceptó un cargo de un delito menor en un acuerdo con la Fiscalía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El impacto mediático ha sido enorme, pero el caso no concluyó ahí: en octubre 2026 Baldwin deberá enfrentar un juicio por presunta negligencia y daños emocionales reclamados por miembros del equipo técnico de la producción de 'Rust'.

Impacto en Hollywood tras el caso de Rust

La tragedia ocurrida en octubre 2021 durante el rodaje de 'Rust', no solo marco la vida del actor y del equipo de producción, sino que también sacudió la industria cinematográfica. La muerte de Halyna Hutchins puso en evidencia las fallas en los protocolos de seguridad y abrió un debate global sobre el uso de armas en los sets. Tras este fatídico accidente, varios estudios y productoras comenzaron a revisar sus normas internas, limitando el uso de armas reales y optando por efectos digítales. Este caso también ha generado un impacto cultural, los actores y técnicos se volvieron más conscientes de los riesgos.

The Trial of Alec Baldwim llega en octubre 2026

El documental aborda la llegada de la prensa al set y cómo su reputación influyó en la cobertura mediática en relación al tiroteo y el juicio que se llevó a cabo después de ser acusado por homicidio involuntario." Mataste a alguien por accidente. ¿Cómo te sientes?", se escucha decir a una persona mientras Baldwin le pide que se aleje. Durante el rodaje de la película 'Rust', en octubre de 2021, Baldwin apuntó durante un ensayo a la directora de fotografía con un arma de utilería que contenía una bala real que impactó mortalmente en Hutchins.