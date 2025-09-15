Aldo de Nigris sorprendido por la salida de Elaine Haro en LCDLFM

México

La séptima gala de eliminación en La Casa de los Famosos México dejó a más de uno con la boca abierta. Elaine Haro, actriz y reciente integrante del Cuarto Noche, fue elegida por el público para abandonar la competencia, lo que generó reacciones encontradas entre sus compañeros, en especial de Aldo de Nigris. El exfutbolista e influencer confesó sentirse confundido tras el resultado. “Ando bien confundido, la neta”, expresó en una reflexión posterior a la gala. Aunque reafirmó su compromiso con el Cuarto Noche, admitió que la dinámica del juego se ha vuelto impredecible. “Aquí estamos aislados de todo... esta es tu vida y llevas como un mes viendo una tendencia que es el único indicador que tenemos”, comentó.

La salida de Haro sorprendió por su disciplina y su reciente integración al grupo. Aldo la describió como “una chava muy buena, bien disciplinada, aguerrida, trabajadora”, y aseguró que fuera del reality “le va a ir muy bien”. Su mensaje fue más emocional que estratégico, reflejando el impacto humano del encierro. Durante la gala, Elaine compartió la placa de nominados con Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky. Tras una ronda de salvaciones, Haro y Shiky quedaron como los últimos en riesgo. Finalmente, fue Elaine quien abandonó la casa, en medio de abrazos, sorpresa y un ambiente cargado de tensión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.



Aarón Mercury y Alexis Ayala: “Quedamos los originales”

No todos los integrantes del Cuarto Noche reaccionaron con tristeza. Aarón Mercury y Alexis Ayala minimizaron la salida de Haro y destacaron que “quedamos los originales”. La frase se convirtió en una consigna para el grupo, que parece haber cerrado filas en torno a sus miembros fundadores. La trayectoria de Elaine dentro del reality estuvo marcada por su cambio de equipo. Semanas atrás, decidió abandonar el Cuarto Día para unirse al Cuarto Noche, revelando información sensible de sus antiguos compañeros. Aunque buscó alianzas nuevas, su integración nunca fue del todo sólida. Mar Contreras, también del Cuarto Noche, reflexionó sobre la ambigüedad del rol de Haro. “No sabíamos si la gente afuera la veía como parte del cuarto”, dijo, apuntando a la posible desconexión entre la percepción interna y la del público. Sus compañeros coincidieron en que Elaine “estaba en medio”.