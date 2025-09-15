Demián Bichir vuelve al español con 'El dentista' y alza la voz por los migrantes en EEUU

El actor mexicano Demián Bichir, conocido por su activismo en temas migratorios, vuelve a alzar la voz ante lo que considera una deuda pendiente de Estados Unidos: "Una nueva amnistía y una reforma migratoria integral", dice en una entrevista con EFE.

Bichir, que está de regreso con proyectos en español con 'El dentista', una serie que se estrena en Vix el próximo 19 de septiembre, ha consolidado su carrera como una figura clave en el debate migratorio y una voz constante en la lucha por los derechos de quienes viven en situación irregular.

Nominado al Óscar por 'Better Life' en 2012, una película sobre los problemas que enfrenta un padre e hijo migrantes en EE.UU., el actor mexicano recuerda que él mismo fue indocumentado en algún momento y que es parte de los beneficiarios de la última amnistía migratoria implementada en 1986, durante el gobierno de Ronald Reagan.

"Yo acababa de llegar a Nueva York. Yo soy resultado de esa amnistía y fue gracias a un gobierno republicano", dice Bichir quien considera fundamental que algo similar vuelva a pasar en el país actualmente liderado por el también republicano Donald Trump.

"Es fundamental una reforma migratoria integral que no solo le de voz, rostro y que le saque de las sombras a millones de seres humanos que viven en los Estados Unidos inyectando miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Sino que también sirva para agradecerle a esta comunidad todo lo que hacen por las familias estadounidenses", menciona.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Desde su punto de vista, parte de la sociedad de EE.UU. sigue creyendo en "narrativas equivocadas" que aseguran que los inmigrantes ordeñan al sistema.

"(Ellos) Inyectan miles de millones de dólares en impuestos sin recibir mucho cambio", asegura el actor.

"Pero hay una cosa que es indiscutible, somos millones, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar, porque significamos eso para la economía de los Estados Unidos", añade.

DE ACTIVISTA A DENTISTA