Los comentarios de la ex reina de belleza no le cayeron nada bien a la venezolana que participó en la telenovela “La Desalmada”.

“Creo que uno no puede opinar de la vida de los demás porque no sabes lo que pasa cada ser humano. Le deseo lo mejor a toda la gente que intenta desprestigiarte de alguna forma, pero no hay que olvidar que nadie sabe los zapatos que me tocó ponerme y todo lo que me tocó hacer para salir adelante, yo la bendigo”, dijo Marjorie en una entrevista.

“Cuando la vida de los demás sea un ejemplo para mí lo tomaré en cuenta y haré caso y cuando son cosas que no me importan, pues anda, dale, me retiro”, respondió De Sousa a su compatriota.