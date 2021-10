La organización sin fines de lucro a la que Jamie Lynn Spears se comprometió a apoyar a través de las ventas de su próximo libro de memorias rechazó aceptar las donaciones de la estrella.

This Is My Brave anunció ayer que declinó la oportunidad de recibir las ganancias de “Things I Should Have Said”, que está programado para llegar a las tiendas el 18 de enero de 2022.

“Los hemos escuchado. Estamos tomando medidas”, dijo la organización benéfica centrada en la salud mental en un comunicado en Instagram.

“Lamentamos profundamente a cualquiera que hayamos ofendido. Estamos declinando la donación del próximo libro de Jamie Lynn Spears”.