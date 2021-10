Michael Caine tiene pocas ofertas de trabajo: “No puedo caminar muy bien”

Ciudad de México.

La estrella británica Michael Caine sacudió las redes sociales con el supuesto anuncio de su retiro, pero luego tuvo que salir a aclarar que sigue activo. Todo comenzó cuando el actor de 88 años dio una entrevista para un programa de radio de la BBC, sobre su más reciente filme, Best Sellers. “Curiosamente, ha resultado ser mi último papel. Porque no he trabajado durante dos años, y tengo un problema en la columna que afecta mi pierna, por lo que no puedo caminar muy bien”, dijo el dos veces ganador del Óscar a Mejor Actor de Reparto. Luego le insistieron en que si habría sido su última película, a lo que respondió afirmativamente.

“He tenido ofertas, obviamente, esos dos años. Pero no están haciendo películas que me interesen. Y además, tengo 88 años. No hay muchos guiones por ahí con un hombre de 88 como protagonista”. Pero sus representantes enviaron un comunicado a Variety para aclarar que no se trata de un retiro. Incluso adelantaron que está en el análisis de dos guiones para próximos proyectos. “Sobre el retiro, he pasado casi 50 años levantándome a las 6 am para hacer películas y ¡no he apagado aún mi alarma del despertador!”, dijo el actor en el comunicado.