VIDEO: Reporteros acosan a Aracely Arámbula y le abren la puerta de su carro

“¡Que no voltees! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡No pueden hacer esto!”, se escucha gritar a Arámbula , quien con una de sus manos intenta cubrir el rostro de su hijo , que hasta el momento no se sabe si era Daniel o Miguel.

Pero en esta ocasión, la actriz no pudo evitar que uno de sus hijos, producto de su relación con Luis Miguel , haya sido captado por las cámaras del programa Despierta América.

La originaria de Chihuahua y el intérprete de “La Incondicional” fueron pareja del 2005 hasta principios de 2009 y, a pesar de que los dos están en el medio del espectáculo, siempre han tratado de mantener al margen a sus retoños.

Al parecer, la prensa le exigía a la actriz dar la cara tras haber agredido a una reportera, pero el hecho no ha sido confirmado.

Y, en redes sociales, la mayoría de las personas defendieron a Arámbula por la forma en que se violó su privacidad y su espacio personal, además de acosarla a ella y a su hijo.

“Una madre hace lo que tenga que hacer para que sus hijos estén bien”, posteó mansilla_dulce.

“Si ella no ha mostrado en todo este tiempo ? no veo porque quieren hacer eso , cuando ella le ha dicho que no le gusta mostrarlo”, dijo keila.rojas17.