Abogado de Baldoni niega victoria de Blake Lively tras fallo judicial

Después de que un juez desestimara la demanda presentada por Justin Baldoni y Blake Lively hiciera alusión a su victoria en redes sociales, el abogado del director de It Ends With Us cuestionó las afirmaciones de que el caso haya concluido.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, aseguró que la resolución judicial no representa el fin del proceso legal.

Un día después de que el juez desestimara la contrademanda por 400 millones de dólares interpuesta por Baldoni contra Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane, el 9 de junio, el abogado enfatizó que la disputa legal continúa abierta.

“La previsible declaración de victoria de la señora Lively y su equipo es falsa”, afirmó Freedman a E! News el 10 de junio. “Así que, seamos claros sobre el último fallo”.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el medio, el juez Lewis J. Liman dictaminó que Baldoni y sus representantes no lograron demostrar la existencia de difamación, ni que las amenazas atribuidas a Lively constituyeran extorsión injustificada, más allá de una “negociación dura o renegociación legal de condiciones laborales”. La demanda paralela por 250 millones de dólares contra The New York Times también fue desestimada.

No obstante, el juez autorizó a Baldoni a presentar una queja enmendada antes del 23 de junio, respecto a acusaciones de interferencia ilícita contractual, en relación con Reynolds y Lively, y de incumplimiento de pacto implícito por parte de Lively.

Según Freedman, el fondo del caso va más allá de las acusaciones por difamación que fueron rechazadas.

“Este caso trata sobre acusaciones falsas de acoso sexual y represalias, y una campaña de desprestigio inexistente que el equipo de la señora Lively describe convenientemente como ‘irrastreable’, porque no pueden probar lo que nunca ocurrió”, continuó Freedman.

“Lo más importante es que las afirmaciones de la señora Lively no son más ciertas hoy que ayer. Con los hechos de nuestro lado, avanzamos con la misma confianza con la que empezamos esta batalla. Esperamos su próxima declaración, que tomaré”.

Por su parte, los representantes legales de Lively aseguran que el proceso judicial ha concluido.

“Ninguna maniobra de manipulación, fanfarronería o contabilidad creativa del equipo legal de Baldoni cambiará la vergonzosa realidad que tienen ante sus ojos”, expresaron Esra Hudson y Mike Gottlieb a E! News. “El plan de demandar a Blake Lively y a su familia hasta el olvido ha sido un fracaso total”.

Lively, quien en enero presentó una demanda contra Baldoni por angustia emocional y pérdida de ingresos durante la producción de It Ends With Us, agradeció el apoyo recibido tras la presentación inicial de su contrademanda.

“Como tantas otras personas, he sentido el dolor de una demanda por represalia, incluida la vergüenza artificial que intenta quebrarnos”, escribió Lively el 9 de junio en su cuenta de Instagram. “Si bien la demanda en mi contra fue derrotada, muchas personas no tienen los recursos para defenderse”.

La actriz aseguró que, tras el fallo, se siente “más decidida que nunca” a proteger el derecho de las mujeres a defenderse, y compartió recursos de apoyo en sus redes sociales. Concluyó con un mensaje a quienes la respaldaron durante el proceso legal: “Nunca dejaré de apreciarlas ni de defenderlas”.