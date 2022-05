Abogada de Johnny Depp reacciona a los rumores de su supuesto romance con el actor

Camille Vasquez, de 37 años, es una de las abogadas más prestigiosas de su bufete, y no es para menos.

Origen latino

Camille nació en California, Estados Unidos, pero tiene orígenes latinos, precisamente de Colombia. La profesional del derecho puede hablar a la perfección el idioma español.

Además, no sólo es una experta en estrategias para defender a sus clientes de litigios ofensivos y defensivos, sino que también ganó, este año, el premio One To Watch, el que se entrega a los mejores abogados de los Estados Unidos de Norteamérica.