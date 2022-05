“Me parece insensible y porquería”: Jennifer Funes arremete contra Milagro Flores

La creadora de contenidos e influencer hondureña, Jennifer Funes, arremetió contra la presentadora de televisión Milagro Flores, acusándola de “promover el maltrato animal”.

En redes sociales se ha viralizado una fotografía donde se observa a Milagro montando un pony mientras transmitían el Carnaval de La Ceiba.

Esta acción provocó la molestia de Funes quien de inmediato reaccionó a través de su cuenta de facebook donde puso lo siguiente:

“Nunca he tenido un problema con Milagro.

Al contrario es de las pocas en medios que me caen bien.

Pero hay cosas que yo defiendo y hablo y es el respeto hacia los animales. Como IMAGEN PÚBLICA me parece insensible y porquería prestarse a promocionar o publicar algo así en donde claramente lo único que le enseñas al público es a no tener un límite de RESPETO con lo animales y su abuso para el entretenimiento de la gente Los Animales también tienen sus derechos y se les debe su cuidado. Pueden decir es un pony etc hacer burla ciertas personas ignorantes , pero vale un carajo igual es Maltrato Animal. Simplemente creo que repito al ser influencer - imagen pública como quieran llamarle deberían de fomentar El amor , respeto y Cuidado de Los animales no este tipo de estupideces, si me tiro de enemiga a mas gente por esto créanme que me tiene sin cuidado pero si hay algo que siempre voy a defender es esto y él no darle lugar al Maltrato animal”, posteó.