Payaso Caramelo: "Le clamé a Dios que me alargara los días de vida"

San Pedro Sula, Honduras.

El hondureño Ernesto Lindo, mejor conocido como el payasito Caramelo, compartió un video en sus redes sociales para informar que ha superado el covid-19.

Hace unas semanas, la familia del comediante reveló que este se encontraba grave de salud debido a complicaciones por el coronavirus.

Es por ello que realizaron varias campañas y actividades con el fin de obtener fondos para cubrir los gastos médicos de Caramelo.

Ahora, el comediante ha agradecido a todos los que aportaron su granito de arena cuando el más lo necesitaba.

“Hola, hola! Caramelo ya está de regreso. Dios me mostró una vez más que no estoy solo. Muchas gracias a todos, pero todos los que me apoyaron en esta situación tan difícil y cara”, escribió Caramelo junto al video que publicó en sus redes sociales.

“Les saluda Ernesto Lindo, el payaso Caramelo, y soy un sobreviviente del covid-19. Me declararon con covid-19 hace un mes… Cuando yo ya me sentía muy mal le clamé a mi Dios que me alargara mis días de vida, por la familia que él me ha dado, por mis amigos, porque quiero seguir ayudando personas… Yo sentí que Jesús me dijo: ‘No estás solo’”, contó Caramelo en el emotivo video.

Ernesto Lindo dijo, además, que con el paso de los días su salud se agravó y llegó a necesitar de cinco tanques de oxígeno.

“Soy un sobreviviente de covid gracias a su apoyo”, dijo Lindo, quien agradeció a los familiares, amigos, clientes y medios de comunicación por el apoyo.

Mira su testimonio: