Elsa Oseguera revela que tiene covid-19

San Pedro Sula, Honduras.

La periodista hondureña Elsa Oseguera compartió un video en sus redes sociales en el que informó que dio positivo al covid-19.

La guapa catracha, quien radica en Estados Unidos, dijo que debido a esto no pudo asistir a la ceremonia de Premios Juventud, la cual se celebró anoche en la ciudad de Miami, Florida.

Y es que según la comunicadora, este año había sido invitada para asistir a la premiación.

“Como ustedes bien sabían, yo les avise que estaría siendo participe de los Premios Juventud de Univisión. El día de ayer me encontraba en un hotel, donde se hizo la prueba del covid para las personas que íbamos a estar en el evento. Estábamos haciéndonos la prueba de covid hasta que llegó este día (ayer). A eso de las 9 de la mañana recibí una llamada del equipo de premios Juventud para informarme que había salido positiva al covid-19’, expresó Oseguera en sus redes sociales.

Tras conocer el resultado de la prueba, Elsa aseguró que fue a otras clínicas para realizarse varios test y así estar completamente segura que sí tenía coronavirus.

Elsa Oseguera agradeció a sus fans por estar pendientes de su salud y por sus buenos deseos.

“Me fui a hacer unas pruebas instantáneas a otras clínicas de Miami… Dije ‘yo tengo que ir a otro laboratorio para asegurarme y enviárselas’ (al equipo de premios Juventud)”, comentó la famosa hondureña.

Finalmente, el resultado también salió positivo en las otras pruebas que se realizó Elsa Oseguera.

“Por qué de todo el año, desde que inició el covid, me va a dar esto justo cuando voy a estar en la alfombra roja, en la sección de los influencers… Por qué de tanta veces me tiene que dar justamente cuando tengo una oportunidad tan hermosa en este país…”, se lamentó Oseguera.

Afortunadamente, Elsa dijo que los síntomas que ha presentado son muy leves, y que se encuentra en buen estado de salud.

“Yo me siento bien, lo único que he tenido son escalofríos… hace unos días me puse la segunda dosis de la vacuna y he estado tomando vitaminas”, contó la reconocida periodista.

Mira el video completo: