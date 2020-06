Bárbara de Regil atrapada siendo infiel y su esposo la llama “naquita”

México.

La actriz mexicana Bárbara de Regil está de nuevo en el centro de la controversia, pero esta vez debido a una presunta infidelidad de parte de ella.

Semanas después de ser acusada de tener actitudes racistas por decir “prieta” en un video en redes sociales, la intérprete de Rosario Tijeras, enfrenta el resurgimiento de un audio que pone en evidencia una supuesta infidelidad de ella a su actual esposo, Fernando Schoenwald.

Los hechos sucedieron en febrero de 2016, cuando la revista TV Notas difundió una grabación donde se escucha a la pareja discutir en una escena doméstica cotidiana.

De acuerdo a dicha grabación, el hombre insultó a de Regil la llamó “naquita”, luego de, presuntamente, haber revisado su celular y encontrado fotos y mensajes comprometedores de la actriz con otros hombres.

En ese momento la actriz reaccionó al audio alegando que todo se trató de un malentendido.

“No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Efectivamente nos hemos peleado como cualquier pareja, pero para nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mí tampoco”, declaró en charla vía telefónica con el programa Ventaneando.

“Ese audio es un chiste, de verdad, yo ahora que vi la revista no sabía si reir, llorar, tirarme al piso, no sabía qué hacer. Ese audio es un completo malentendido”, sentenció.

“Yo sigo viviendo en mi casa, con mi hija y con él (Fernando Schoenwald), muy bien”, agregó.

De Regil negó que existan presuntas fotos comprometedoras de ella y supuesto amante.

“No hay fotos de ningunos amantes. De pronto nosotros solemos ser muy exagerados en las cosas con tus parejas, de pronto exageramos las cosas. Yo no tengo ningunos amantes, yo no tengo ninguna infidelidad. No hay ninguna prueba que nadie tenga porque no es verdad.”

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald se casaron en marzo de 2017.