Galilea Montijo sufre extorsión con presuntas fotos íntimas

La presentadora mexicana Galilea Montijo denunció que está siendo chantajeada por un hombre que tendrían fotos de ella desnuda.

Pero la famosa conductora usó el espacio en el matutino que tiene en “Hoy” (Televisa) para avisar que no se dejará extorsinar y anunció que tomará medidas legales para frenar a la persona que esté detrás de las fotos.

Durante la emisión Montijo negó que la mujer de las imágenes sea ella, señalando marcas corporales que la distinguen y retoques digitales que habrían sido usados para pasar las imágenes como si fueran fotos de ella.

“Esas fotos son de otra señora a la que se le ve una cicatriz de cesárea a la señora y si hacemos un poco un acercamiento se puede ver el photoshop porque mi lunar está en la parte del cuello y al hacer el photoshop ellos lo ponen en otro lado, entre otras cosas, como la medida del brazo, a la mujer se le ve más grueso y yo toda la vida he tenido los brazos muy delgados”, apuntó Montijo.

“Es bien fácil poner la cara en la foto de alguien”, comentó sobre el montaje de las imágenes, que supuestamente habrían sido tomadas cuando ella tenía 18 años.

Galilea Montijo mostró parte de sus supuestas fotos sin ropa para demostrar que no es ella.

Además, la estrella explicó que es imposible que sea la mujer de las fotos, ya que para la edad en la que dicen que se tomó las fotos, ella ya se encontraba trabajando en la Ciudad de México y no en Guadalajara como asegura la persona que la amenaza.

Tal como lo hizo en su momento cuando se dijo que había un video pornográfico de ella, el cual demostró que era falso, Galilea se mantiene segura en decisión de no ceder a la presión. “Yo no me presto a este tipo de cosas, soy una mujer que desde los 14 años trabajo para sacar adelante a mi familia”, añadió.

Galilea Montijo advirtió a las revistas que podrían interesarse en sus las mencionadas fotos, que solo compraran montajes.

“Este señor dice que tiene mucho material y que tiene juntas con revistas y estaba esperando mi respuesta de si yo se las compraba y sino se las vendía a las revistas, yo solo les digo a las revistas que si quieren comprarlas, están comprando un material completamente falso”, selañó.

“Yo no entro en chantajes de nadie, menos en esta época en la que las mujeres luchamos. Tipo, no te lo voy a permitir”, sentenció Montijo.