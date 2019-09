Galilea Montijo reacciona a su video "privado" filtrado en redes

México.

Galilea Montijo fue víctima de los piratas cibernéticos que filtraron un video suyo a las redes este fin de semana.

La presentadora de "Hoy" (Televisa) aparece en un clip donde se está vistiendo y deja ver parte de su ropa interior.

Ante los titulares que aseguraban que la mexicana tenía un video "íntimo" que rondaba en la red Montijo confirmó que su celular fue hackeado, pero “no hay nada de qué asustarse”.

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) Dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, ese fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (…) Es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir”, ironizó frente a los medios mexicanos.

La grabación provocaron cientos de halagos hacia Galilea Montijo, debido a su buen físico a sus 46 años.