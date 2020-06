Acusan a Bárbara de Regil de racista

View this post on Instagram

SOY MUY FELIZ .... Y Ser feliz no significa que todo sea Perfecto en mi vida ... Ser feliz es una decisión ✨♥️ Yo tuve una vida Muy difícil en mi adolescencia y un día decidí ver mi vida más allá de las imperfecciones , Decidí aprender de todas mis caídas y volverme en cada una MEJOR HUMANO ? , Decidí trabajar siempre en ver lo bueno en las cosas ?... en lugar de concentrar mi energía en el punto negro ⚫️ Decidí ser fuerte ?? Decidí Ser agradecida con lo que tengo y cada día sigo luchando por más ? Decidí que cada ataque ME HARÁ MAS FUERTE ?? Decidí aprender de mis errores ? ?????