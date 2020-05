Música de Johnny Escutia borrada de Spotify tras polémica de Safaera y amenazas contra Yuya

México.

Varias canciones del cantante Johnny Escutia fueron borradas de plataformas digitales como Spotify y YouTube debido a su contenido misógino.

Al parece las denuncias iniciaron al poco que la plataforma de música Spotify diera de baja el tema de Bad Bunny “Safaera”, algo que pareció injusto a los fanáticos del reggaetonero considerando que hay artistas que de verdad incitan a la violencia contra la mujer.

En medio del revuelo de “Safaera”, restituida al plataforma el viernes 15 de mayo, surgieron los temas del rapero Johnny Escutia, cuyas canciones cuentan con temáticas desdeñables como la pedofilia y violaciones, además de exaltar el asesinato de la mexicana Ingrid Escamilla y otra con amenazas directas a la youtuber Yuya.

“Hey qué onda @Spotify_LATAM, oye ¿y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?”, escribió la internauta Ana Luz, abriendo así un hilo en Twitter en el que habló sobre las distintas canciones de Escutia.

Poco después Spotify confirmaba que había elmininado los temas denunciandos de Escuita por violar los lineamientos de los contenidos prohibidos y por tratarse de discurso de odio.

A través de la misma esfera virtual, la joven denunciaba que había recibido amenazas de muerte, supuestamente relacionadas a sus críticas a Johnny Escutia, también conocido como “El King de la furia”.

“Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado porque son cosas fuertes y me da terror. Ya se comunicó Yuya conmigo y ya está tomando precauciones también”, comentó en su red social.

Yuya también denunció a Escutia en sus cuentas oficiales, aunque omitió su nombre. “Hay un hombre que desde hace un tiempo me ha estado amenazando abiertamente. Esta persona escribe canciones y las ha estado publicando en diversas plataformas, tocando temas deplorables, habla sobre la pedofilia entre otras cosas”.

En la canción de Johhny Escutia sobre Yuya, que contiene versos como “Yuya voy a violarte”, “Quiero materte Yuya” o “con tu voz de niña, en simulación de pedofilia”, el rapero editó la voz de la celebridad para formar frases denigrantes.

Además de contener las amenazas de violencia sexual, Escuita habla de su deseo de secuestrar a la joven para pedir un rescate por ella.

En sus redes, que fueron eliminadas tras la polémica, Johnny Escutia también promueve la violencia contra la mujer

El hombre, quien hasta el fin de semana era casi un desconocido, dijo al programa de YouTube Mafian TV que lo que dice en sus canciones son pura “fantasía” y las comparó con las historias de terror de escritores como Stephen King.

En las redes sociales Johnny Escutia se disculpó con Yuya por hacerla sentir incomoda, al tiempo que se justifica diciendo que jamás pensaría que la famosa youtuber llegaría a escuchar el tema.

Escutia, un mexicano que presuntamente vive en Alemania, también se deslindó de las amenazas que Yuya y Ana Luz (le joven que abrió el debate sobre sus temas en Twitter) dijeron haber recibido y pidió que cada una denunciará estos ataques a las autoridades pertinentes.