Joe Jonas revela cómo celebrará con Sophie Turner su primer aniversario de bodas en cuarentena

Miami, EEUU.

A Joe Jonas le habría encantado celebrar su primer aniversario de bodas con su esposa, la actriz Sophie Turner, en Las Vegas, la ciudad estadounidense donde se casaron en secreto y que para ellos es una de las más "románticas" del mundo. Sin embargo, las medidas de aislamiento social le han hecho cambiar los planes.

"Si pudieras guardar un secreto, creo que podría tratar de recrear Las Vegas en nuestra casa. Tengo un sistema de DJ. Podríamos convertirla en un nightclub", indicó el artista durante una entrevista con el británico James Corden, en el programa de televisión estadounidense "The Late Show".

Jonas y Turner se casaron sorpresivamente el 1 de mayo del año pasado en una de las famosas capillas matrimoniales de la "Ciudad del pecado", después de participar en los Billboard Music Awards. A mediados del año tuvieron una boda con su familia y amigos en el sur de Francia.

Ya a finales de febrero de este año, la pareja confirmó que está esperando su primer hijo, después de que paparazzi capturaron el abultado vientre de la protagonista de la exitosa serie de HBO "Games of Thrones".

MIRA: Gigi Hadid está embarazada de Zayn Malik

La condición de Sophie a Joe antes de casarse

Durante la entrevista, Jonas reveló, la condición que la actriz británica le impuso antes de plantearse siquiera iniciar una relación sentimental seria.

"Sophie me dijo que si íbamos a casarnos... en realidad, lo que dijo fue: 'Si vas a salir conmigo, tienes que ver las películas de Harry Potter'", dijo el cantante.

En realidad, Turner tenía un motivo para pedirle que se sentara frente al televisor durante las casi 20 horas que duran las ocho entregas de la franquicia acerca del niño mago, y no era puramente egoísta.

En el momento en que le planteó ese requisito, sabía que lo suyo iba a ser una historia de amor para toda la vida y no quería que Joe se sintiera fuera de lugar cuando la acompañara a casa durante el período festivo.

"Para quienes no lo sepan, en Reino Unido siempre ponen las películas de Harry Potter en navidad, todas. Así que me tocó verlas y me encantaron", explicó él.

Ahora que están en cuarentena, Sophie ha accedido a darle una oportunidad a la saga 'El señor de los anillos'. "Hemos estado viendo todas las entregas una detrás de otra y construyendo los Legos inspirados en las películas, y ha resultado bastante divertido".

ADEMÁS: Aislinn Derbez y su condición a Mauricio Ochmann, “Me embarazo si te quedas conmigo”

Pasatiempos de cuarentena

Además, de ver televisión la pareja los otros pasatiempos de la pareja durante el periodo de aislamiento incluyen armar construcciones con legos.

"Hemos hecho tres legos de 'Lord of the Rings', el castillo de Hogwarts (Harry Potter) que tiene como 7.000 piezas, el Batmobile y 'Stranger Things'", contó.

El artista habló con Corden para promocionar su nuevo programa en Quibi, la plataforma de videos hechos específicamente para ver en el teléfono.

"Cup of Joe" consiste en 'shows' de siete minutos, durante los cuales muestra una visita a una ciudad acompañado de otro famoso.

Entre sus invitados están la misma Turner, con quien recorrió Ámsterdam, donde se enamoraron, además de otras celebridades como sus hermanos Kevin y Nick Jonas, Jack Black, Tina Fey y muchos otros.