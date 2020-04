Aislinn Derbez y su condición a Mauricio Ochmann, “Me embarazo si te quedas conmigo”

Los Ángeles, EEUU.

Como lo prometió, la actriz mexicana Aislinn Derbez ha dado detalles de su separación de Mauricio Ochmann, meses después de anunciar su separación tras cuatro años de matrimonio.

En su recién estrenado podcast “La magia de caos”, la hija mayor de Eugenio Derbez contó detalles poco conocidos de su relación con el padre de su única hija y los motivos de su separación.

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, recordó la estrella de “La casa de las flores”.

Aislinn reconoció que quizá no habían tomado la decisión de separarse porque ella siempre ha tenido miedo de estar sola y fracasar en el matrimonio. “Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘Con éste me quedo para toda la vida’.”, dijo la actriz.

La actriz, de 33 años, reconoció que estos miedos la llevaron a condicionar a Ochmann, “Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, reveló.

Sin embargo, con el tiempo Aislinn aprendió que las relaciones de pareja deben evolucionar y si las cosas no están bien y hay problemas de comunicación, las cosas simplemente no fluyen.

En el podcast, Aislinn también desveló que otro de sus más grandes miedos fue la maternidad, pues no estaba realmente segura de dar este paso. Sin embargo, tomó la decisión de hacerlo, pero eso tampoco resultó tan bien pues, luego de que Kailani naciera, ella atravesó por una depresión postparto.

“La vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos”, dijo.

Aunque su matrimonio fracasara, Aislinn y Mauricio han dejado claro que su separación fue una decisión de mutuo acuerdo por el bien de su hija en común. En ocasiones pasadas ambos han mostrado que siguen unidos por un cariño especial, que se ha forjado por sus años de convivencia y su deseo de dar el mejor hogar a Kailani.

No obstante, desde que anunciaron su separación a inicios de marzo, los tabloides no han dejado de especular sobre una infidelidad por parte del actor, a quien han relacionado con sus más recientes compañeras en pantalla, Sandra Echeverría y Paulina Dávila.