Gigi Hadid está embarazada de Zayn Malik

Estados Unidos.

La modelo estadounidense Gigi Hadid (25) y el cantante británico Zayn Malik (27) están en la dulce espera de su primer hijo, según informaron medios estadounidenses como TMZ y Entertainment Tonight

Los jóvenes serán padres por primera vez después de varios años tener una relación fluctuante desde 2015. Zayn y Gigi retomaron su romance a finales del año pasado.

"Gigi ha contado el secreto solo a su familia y amigos, ya que solo tiene unos meses... La pareja y sus familias están encantados ", dijo una fuente a ET.

Citando a fuentes cercanas a la familia de Hadid, TMZ asegura que la modelo tiene unas 20 semanas de embarazo y que no está claro si conocen el sexo de su bebé.

ADEMÁS: Kim Kardashian, Hailey Bieber y otras famosas desfilarán desde casa para racaudar fondos contra el COVID-19

En una entrevista con la revista iD, publicada el pasado febrero, Gigi habló sobre su deseo de formar una familia. "Creo que a medida que crezca ... bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta la creatividad de la moda, es muy gratificante. La gente con la que trabajo me hace tan feliz, tengo tanta suerte de estar cerca de ellos. ¿Pero quién sabe? ¡Quizás me dedique a cocinar a tiempo completo! ", dijo cuando se le preguntó sobre su futuro en la industria de la moda.

MIRA: Aislinn Derbez y su condición a Mauricio Ochmann, “Me embarazo si te quedas conmigo”

Hace unos días la pareja celebró el 25 cumpleaños de la maniquí con una reunión familiar donde también estuvo la célebre hermana de Gigi, Bella Hadid.