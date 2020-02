The Weeknd dedica una canción a Bella Hadid  

Toronto, Canadá.



El artista canadiense The Weeknd reveló que su próximo álbum, After Hours, saldrá a la luz el 20 de marzo y dio a conocer el "single" que da nombre al disco y que parece hacer referencia a su ruptura con Bella Hadid.



El sencillo After Hours dura exactamente seis minutos y ya ha sido calificado como la versión más "goth".



La cubierta del álbum, que The Weeknd también ha dado a conocer en Twitter, muestra al artista con la cara magullada y chorros de sangre escapando de su boca.



After Hours aparece meses después de que el cantante de 30 años rompiese su relación con la modelo estadounidense Bella Hadid.



La letra de la canción hace referencia a una relación dañada, y en ella lamenta haber roto el corazón de su pareja y señala su interés en tener hijos.



"Esta vez nunca te dejaré / Quiero compartir bebés / No necesitaremos protección", dice el tema.



En otro aparte de la canción, The Weeknd parece arrepentirse de la ruptura.



"Dijo que no eras buena para mí / Te mentí, te mentí, te mentí / No puedo ocultar la verdad, estuve con ella a pesar de ti".



Mientras, el coro señala que "Sin mi bebé / ¿Dónde estás ahora cuando más te necesito?".



After Hours es el primer álbum de The Weeknd, el nombre artístico de Abel Makkonen Tesfaye, desde Starboy en 2016.



Con anterioridad, el artista de Toronto, que ha ganado tres Grammy y ha sido nominado para los Óscar, había publicado los álbumes "Kiss Land" (2013) y "Beauty Behind the Madness" (2015).



The Weeknd ya había dado a conocer en noviembre del año pasado dos sencillos de After Hours las canciones Heartless y Blind Lights.