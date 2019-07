Dua Lipa se come a besos a hermano de Gigi y Bella Hadid

Reino Unido.

Como dice Dua Lipa en su exitosa rola "One Kiss Is All It Takes": un beso es todo lo que se necesita.

Al menos así se podría traducir el hecho de que la cantante y Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid, fueran captados besándose en el festival British Summer Time, en Hyde Park, Londres.

Y aunque la relación entre ambos no está confirmada, la dupla se dejó ver muy cariñosa, tomándose de las manos y compartiendo algunos besos intensos mientras disfrutaban de las presentaciones en vivo.

"Se besaron y se acurrucaron toda la noche. En un momento Lionel Richie (quien tocaba en escena) bromeó diciendo que Diana Ross no había aparecido para cantar su éxito 'Endless Love', por lo que Dua y Anwar se lo estaban cantando.

"Literalmente, fue la cita perfecta: se reían, bromeaban y se cantaban el uno al otro, especialmente cuando Lionel cantó su canción favorita, 'Lady', eran muy dulces juntos", declaró una fuente a The Sun.

La intérprete de "New Rules" terminó a principios de este año su relación de cinco años con el chef Isaac Carew, mientras que el hermano pequeño de las Hadid se separó el verano del año pasado de su última pareja, la actriz Nicola Peltz, por lo que ambos están disponibles.

Esta no es la primera vez que Anwar, de 20 años, y Lipa, de 23, dan señales de un posible romance.

De acuerdo con la revista Glamour, a ambos se les vio muy juntos durante la fiesta de cumpleaños del modelo, celebrada en Malibu hace unas semanas.

También llegaron juntos a los Silver Clef Awards en Londres, realizados la semana pasada, por lo que podrían haber pasado juntos todo el fin de semana en Inglaterra.

Anwar hizo su debut en el modelaje en la edición de octubre de 2015 de la revista Nylon y desde entonces ha aparecido en otras publicaciones, como Teen Vogue y Paper.

En enero de 2017, fue nombrado el nuevo rostro de la línea de lencería para hombre de Hugo Boss. Ha desfilado para varias marcas y diseñadores, y es representado junto a sus hermanas por la firma IMG Models.