"Contagiado" de amor, Daddy Yankee celebra 25 años de casado con romántico mensaje a su esposa

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yannkee celebró este 20 de marzo 25 años de matrimonio con su esposa, Mireddys González, a quien dedicó un romántico palabras en sus redes sociales.

“Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo.”, señala el cantante de “Dura”.

“Hoy esta reina y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor.”, agregó.

“En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi corona! “, sentenció, haciendo referencia al coronavirus, la pandemia que tiene al mundo paralizado.

Juntos desde 1994, Yankee y Mireddys tuvieron tres hijos, Yamilette, Jesaaelys y Jeremy Ayala González

Celebrará en cuarentena por pandemia del COVID-19

La fecha tan importante en el matrimonio del Daddy Yankee se dio en medio de la pandemia por coronavirus, que tiene a michos gobiernos dictando cuarentenas preventivas para evitar la propagación.

Acatando las órdenes responsablemente, Yankee ya se ha puesto en auto aislamiento y ha instado a sus seguidores, a través de las redes sociales, a hacer lo mismo para no poner en riesgo a los más vulnerables al COVID-19.

Hace unos días el cantante compartió su forma de aislarse en su bote en Puerto Rico. “Yo vine a mi casa acuática, aquí tranquilito a mantener la distancia social. (Hay que) cooperar para que no se propague el virus entre la población”

“Sé que es una prueba difícil en el mundo, pero estamos seguro que la vamos a sobrepasar como humanidad fuerte que somos”, enfatizó.