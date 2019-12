Cynthia Klitbo enfrenta incertidumbre por su trabajo en Televisa

Ciudad de México.



Este diciembre es decisivo para Cynthia Klitbo: conserva su exclusividad en Televisa o se vuelve freelance.



La actriz contó que a estas alturas en que las televisoras han prescindido de la exclusividad, ella es de las pocas privilegiadas que mantiene un contrato con la empresa de Emilio Azcárraga.



Aunque este mes termina su compromiso con la televisora, dijo que en caso de que no se lo renueven, lo promocionará en redes sociales para que la contraten otras empresas.

"Yo sigo siendo exclusiva y a mí no me bajaron el sueldo. Estoy muy agradecida con mi empresa, soy de las privilegiadas, creo que soy la única de mi generación que quedó de exclusiva", señaló la actriz.



"Ahí seguimos, en diciembre terminamos el contrato, yo ya les diré si sigo con exclusividad porque si me quedo sin ella voy a hacer publicidad para que la gente sepa y pueda contratarme".





Hay rumores de que los sueldos de los actores han bajado porque hay mucha demanda de candidatos que buscan trabajo.



Cynthia Klitbo dijo desconocer si el trabajo de los actores se ha devaluado, ya que hasta ahora no ha sido su caso.



"La serie que hice con Lemon Films y W Studios (El Dragón) estaba asociada con Televisa y a mí me pagaron como acostumbran hacerlo siempre. Creo que la exclusividad te da la oportunidad de tener un salario estable y fijo, por eso se te paga, por la exclusividad porque no puedes trabajar en ningún otro lado, pero si pagaran solamente por actuación, pues ganaría menos.

"Supongo que varios compañeros quieren salir y cobrar lo mismo de cuando tenían una exclusividad, pero la exclusividad es únicamente para que no trabajes en otro lugar".

Obra de teatro de Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo está de gira con la obra El Exorcista y el próximo año espera arrancar las grabaciones de una telenovela.







Klitbo adelantó que la serie El Dragón, estelarizada por Sebastián Rulli, se colocó en la posición número siete de Netflix como las más vistas a nivel mundial.



Señaló que la historia está programada para estrenarse en México por televisión abierta hasta septiembre.