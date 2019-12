Adal Ramones planea festejar los 20 años de "Otro Rollo"

Monterrey, México.



Adal Ramones festejará el 20 aniversario de "Otro Rollo"... Si Televisa se lo permite.



El conductor planea una gira teatral como parte de la celebración, que llevaría a Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, no obstante no tiene los derechos para utilizar el nombre del programa.

"Le pertenece a Televisa, vamos a tener una cena (con directivos) para decidir qué haremos. No sabemos qué pase, pero soy el único de todos los (conductores) que estaban que no está en Televisa", dijo Ramones en entrevista.



"Todos están muy entusiasmados en hacer la gira".

El regiomontano, quien actualmente conduce La Academia en TV Azteca, estuvo al frente de la emisión que duró 12 años al aire.



En el show también colaboraron Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos, Consuelo Duval y Gabriela Platas, entre otros.



Y aunque era otro momento de la televisión, sostuvo que era una producción que tenía bastantes libertades creativas dentro de la empresa.



"En tele abierta éramos más mandados y atrevidos que gente que está ahorita con total libertad en el canal de YouTube", declaró.



Además, el también actor compartió que hay interés por parte de Netflix para hacer una nueva versión del programa, ahora para streaming.

Adal Ramones en La Academia

Adal Ramones concluirá el 2019 y empezará el próximo año al frente del reality musical de TV Azteca, pese a que su contrato con la televisora terminará el 31 de diciembre.



Y es que explicó, concedió una extensión a la empresa para concluir los compromisos laborales que tenían.







"Le dimos un addendum de unos meses más porque La Academia cruza el año. Los chicos se quedan encerrados en la academia Navidad y Año Nuevo.



"Entonces, hicimos una extensión del contrato, porque se acababa el 31 de diciembre, pero mientras le pueda funcionar a la empresa, ahí estoy".



Explicó que su acuerdo con la televisora del Ajusco incluía una emisión de México Tiene Talento y La Academia.

"Esta segunda de La Academia no estaba... pero yo les dije: 'encantado, firmemos un addendum, y estoy feliz de la vida", expresó.