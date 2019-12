Yolanda Andrade pide a Verónica Castro volver a la televisión

México.

La presentadora Yolanda Andrade no le da tregua a Verónica Castro, después de orillarla a retirarse para evitar más escarnio tras asegurar que ambas se habían casado, ahora esta le pidió a la veterana que vuelva a la televisión.

Yolanda Andrade y Verónica Castro protagonizaron un escándalo más sonado del año, después que la primera asegurara que se casó de forma simbólica con la "Vero" en una ceremonia en Amsterdam, además de agregar que mantuvieron una romance por varios años.

En entrevista con el programa de De primera mano la conductora mexicana, abiertamente homosexual, dijo que le dolió mucho cuando Verónica Castro negó el tiempo que vivieron una linda historia de amor.

“En el momento que dijo que era ella la de la boda y después yo lo confirmé. Se nos salió (de las manos). Ella quiso negar algo que sí sucedió y a mí me dolió cómo se expresó de mi en Argentina, me dolió mucho porque no era así la onda”, dijo Andrade.

Según la presentadora de "Montse y Joe", Verónica solo se retiró para perjudicarla.

“No tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada, es más yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso (su retiro) para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera ‘ay se va a retirar (por su culpa)’, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”, puntualizó la mexicana de 47 años.

Yolanda señaló que la Verónica es la única de sus ex parejas con las que ha tenido una relación conflictiva, y asegura que "no sabe por qué".

"A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso. En el caso de ella (Verónica Castro), pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”, expresó.

La conductora parece no cansarse de arremeter contra Verónica, a finales de noviembre Yolanda aseguró al periodista Joaquín López-Dóriga que había engañado a Montserrat Oliver con Verónica Castro.

Sumando más polémica al supuesto idilio con Verónica, que según ella, duró más de cinco años.

Cristian Castro sorprendido por romance de su ex novia y Verónica Castro

De acuerdo con TV Notas, el cantante Cristian Castro aseguró sentirse sorprendido cuando su ex novia Yolanda Andrade revelara su romance de varios años con Verónica Castro.

“Es una amiga de la familia, se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, expresó en entrevista.

El intérprete de "Por amarte así" añadió que pese al escándalo generado por Yolanda Andrade su madre, Verónica Castro está mejor que nunca.