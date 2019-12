Angie y Jorge Flores brillan en el quinto concierto de "La Academia"

San Pedro Sula, Honduras.



Los hondureños, Angie y Jorge Alejandro Flores, brillaron con su presentación del domingo 8 de diciembre, en la gala del reality musical "La Academia".



Angie y Jorge Alejandro se salvaron de la eliminación gracias al apoyo del público y siguen en la competencia, por lo que necesitarán los votos de sus fans para esta semana.



Los comentarios de los jueces fueron muy buenos para ambos compatriotas, que han puesto el nombre de Honduras en alto con su participación.



Lea más: Fotos sin maquillaje de Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019, alborotan las redes



Angie Flores, quien se ha convertido en una de las favoritas del público y los jueces, interpretó "Eclipse total del amor", lo que le valió ser una de las mejores del quinto concierto.







"Gran interpretación Angie, felicidades", dijo el juez Arturo López Gavito. Por su parte. Alexander Acha expresó "Eres de mis favoritas, me encantó, sigue así".



La hondureña Angie Flores. Foto: La Academia

Danna Paola a Angie Flores

Danna Paola le dijo a la hondureña que confía en que cada vez va a evolucionar a un nivel impresionante, y que su interpretación fue impecable.



"Acabas de "despelucarte" a todos en La Academia, es la mejor interpretación que he visto en esta academia, te felicito", expresó Horacio Villalobos, uno de los jueces más díficiles de impresionar.







Jorge Alejandro Flores, quien inició con polémica en el primer concierto, también fascinó con la interpretación de la canción de Juan Luis Guerra "Te regalo una rosa" .



El juez Horacio Villalobos le dijo al hondureño que lo hizo bien. Alexander Acha enfatizó que es la mejor participación de Jorge Alejandro hasta el momento y que lo hizo natural.



Lea más: Muere modelo mexicana tras someterse a una cirugía estética



Jorge Alejandro estuvo entre los menos votados de la semana pero logró superar y avanzar al siguiente concierto.



"Yo creo que eres la prueba viviente de que de los errores se aprende, y has aprendido muy bien", expresó Danna Paola, quien lo felicitó por su participación.



El hondureño Jorge Alejandro Flores. Foto: La Academia



Para Arturo López Gavito la mitad de la canción estuvo desperdiciada ya que Jorge estuvo sentado en una silla y no pudo ver la capacidad de bailar.



"El juez de hierro" también dijo que no fue una interpretación original, que le ha visto mejores noches al hondureño y que lo considera una persona responsable.







El eliminado de la noche fue Jona, quien se convirtió en el cuarto alumno en abandonar "La Academia".