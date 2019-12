Angélica Rivera reaparece en Instagram con nuevo look

México.

La ex primera dama mexicana Angélica Rivera sorprendió con su reaparición en las redes sociales luciendo mucha más joven y con nuevo look.

Rivera, que cerró sus redes sociales oficiales, posó junto al maquillador Víctor Guadarrama, quien fue el que subió la foto en Instagram.

En la imagen la actriz de "Destilando amor" luce una cabellera más rubia y piel lozana, lo que prueba que la separación de Enrique Peña Nieto le ha sentado bien.

En la foto Rivera luce un rubio mas intenso al que tenía meses atrás.

Desde su sonado divorcio Angélica Rivera se ha retirado de la vida pública, por lo que sus apariciones ahora son contadas.

La última vez que el público pudo ver a la mexicana fue en noviembre, cuando andaba de compras con su hija Sofía Castro en Beverly Hills, EEUU.

La comparan con Tania Ruiz

Algunos internautas corrieron a compara en nuevo aspecto de Angélica Rivera con el de Tania Ruiz, la novia Peña Nieto desde antes que anunciara su divorcio.

Angélica Rivera ya ha lucido su cabellera en tono rubio en otros años, el color favorito de Tania Ruiz

Pero hay que señalar que el look de Angélica no es extraño en ella, el rubio es uno de los colores que la ex primera dama ya ha usado en años pasados, mucho antes de que Tania Ruiz apareciera en el mapa.