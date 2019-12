Jenni Rivera está viva, según usuarios en redes sociales

México.

En el marco de su aniversario de muerte, Jenni Rivera fue revivida por sus seguidores en las redes sociales, quienes especulan que "La diva de la banda" ahora se dedica a subir recetas en un canal de YouTube.

La loca teoría, que fue tendencias este 11 de diciembre, dos días después del séptimo aniversario de muerte de la estrella, fue alimentada por una entrevista inédita en la que Rivera aseguraba a Pepe Garza que estaba siendo amenazada de muerte.

Según los usuarios en las redes sociales Jenni está detrás del canal de cocina llamada I Cook U Cook We All Cook, cuya chef tiene la voz idéntica a la de “La Mariposa de Barrio”.

El hecho de que la mujer no muestre su rostro en el canal de YouTube refuerza la teoría de los fanáticos que desean creer que la cantante sigue viva.

La atención fue tal que la dueña del canal I Cook U Cook We All Cook decidió borrar todo su contenido y subió un audio en el que desmiente que ella sea Jenni Rivera.

En la grabación quien se dice que podría ser "La diva de la banda" pide que dejen “descansar en paz” a la fallecida cantante y asegura que ella no es la misma persona que la madre de Chiquis Rivera.

“Yo soy una ama de casa común y corriente con hijos, y hago estos videos por que me gusta no para sacar dinero, lo hago para mi y mis followers…yo no me aprovecho de ella (Jenni Rivera) que si me gustan las cosas de ella, sí ¿a quién no?…no saquen teorías donde no las hay”, expresó la misteriosa mujer.

ADEMÁS: Escándalo en Badabun, youtubers denuncian abusos y acoso del canal de YouTube

Hijos recuerdan a Jenni Rivera

Hace unos días los hijos de Jenni la recordaron en sus redes sociales con emotivos mensajes y fotos de la cantante, fallecida el 09 de diciembre de 2012.

Uno de ellos fue Jhonny Rivera, su hijo menor, compartió una foto inédita de la cantante mientras cocinaba.

MIRA MÁS: Hijo de Jenni Rivera publica la última foto de la cantante antes de morir

Según el joven la imagen fue tomada el 07 de diciembre, días antes que Jenni viajará a México para realizar un concierto, viaje que terminó en tragedia después que su avión se estrellera en la zona llamada La Colorada, en Nuevo León México.