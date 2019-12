Hijo de Jenni Rivera publica la última foto de la cantante antes de morir

México.

Hace siete años Jenni Rivera falleció tras un trágico accidente aéreo, que hasta la fecha sigue sin poder ser explicado, su hijo menor decidió conmemorar su aniversario de muerte compartiendo una foto especial.

La instantánea publicada por Johnny López, también conocido como Juan Ángel, fue tomada solo días antes de la muerte de la "Diva de la banda" el 09 de diciembre de 2012.

"Mamá preparó huevos para mí y Vanessa y una papa horneada el 7 de diciembre a las 12:11 am exactamente.", escribió el joven junto a la foto que muestra a Jenni cocinando en pijamas.

"Salió de casa a la mañana siguiente muy temprano a Colima para su penúltimo espectáculo. Este es mi último recuerdo de ella.", agregó el joven, rememorando la última vez que vio a su madre con vida.

Johnny posteriormente dedicó otro mensaje a su madre, hablando de la coincidencia de la muerte de su madre.

"Apuesto a que muchos de ustedes no sabían que el número favorito de mamá Duke era 7. Su cumpleaños es en julio, el séptimo mes del año. Se graduó al cielo un domingo, el séptimo día de la semana. Ahora he vivido siete años sin ella físicamente. 7 es un número angelical. El significado del número 7 es espiritualidad y cuidarse a uno mismo. Se trata de amor propio, y de verte y amarte a ti mismo por lo que eres", escribió el hijo de Jenni junto a una foto de la diva.

"Cuando la vida te presenta desafíos y problemas, las lecciones y los dolores te ayudan a crecer como persona. Es hora de crecer ahora más que nunca. Quiero usar el dolor en mi vida de los últimos siete años para hacerme crecer en el futuro. Utiliza cualquier dolor con el que vivas como combustible para darte fuerza. Ese es el ejemplo que ella dejó. Te amo, mamá Duke no pasa una hora en mi día sin ti en mi mente. Espero que estés orgulloso de cómo tu nombre y tu arduo trabajo siguen afectando a las personas en todas partes ... incluso siete años después. Quiero gritarte tan fuerte ... porque estoy muy orgulloso de ti.", concluyó el joven.

Hijos Jenni Rivera no la olvidan

Jenni Rivera tuvo cinco hijos: Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny.

Johnny, el menor de todos, acaparó titulares en 2017 pasado al confirmar que es homosexual, al tiempo que presentaba a su novio de ese entonces.

Por su parte Chiquis Rivera ha seguido los pasos de su madre en la música, mientras que el resto participa en el reality de la familia "The Riveras".

En su Instagram la cantante dedicó un tierno mensaje a su fallecida madre.

"La vida no ha sido la misma desde que te fuiste. De hecho, algunas cosas han empeorado ... pero gracias a Dios y todo lo que me enseñaste, me he vuelto más fuerte, más sabia y más resistente.", expresó la intérprete.

"7 años hoy y todavía te extraño, todavía te necesito, y todavía estoy esperando. te quiero.", concluyó Chiquis.