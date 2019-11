Pelea de Frida Sofía y Chiquis Rivera, Luper Esparza cuenta su versión

México.

No se animaba a contar su polémico encuentro con Frida Sofía, pero Lupe Esparza confirmó que esta sí le habló con voz alta, golpeada y con algunas incoherencias, pero aclaró que no hay problema con ella ni espera disculpas.

El vocalista de Bronco coincidió con la hija de Alejandra Guzmán el pasado jueves, en la ceremonia de Premios de la Radio, en Dallas, en la que Frida fue conductora de la alfombra.

Tras la premiación, los artistas coincidieron en el hotel, donde se suscitó un altercado entre Frida Sofía y Chiquis Rivera ocasionado, aparentemente, por la forma en que la hija de la Guzmán trató a Lupe.

"Vamos al hotel y volví a coincidir con esta niña, (Frida). Me empieza como a tocar el pelo, aquí, en mi cabeza (detrás), y volteo y me empieza a preguntar ¿por una trencita azul?", narró Lupe.

"Yo dije: 'creo que me estás confundiendo con alguien más'. Ella reconoció que sí. Le dije: 'no te preocupes, suele suceder a todo el mundo'. Me fui".

Después, sus hijos le informan que era Frida, y por ser "tan caballeroso", se levantó de su lugar para disculparse.

"Le digo: 'Frida, discúlpame, no te reconocí ahorita que hablamos'. Y se soltó hablándome un montón de cosas incoherentes... (Ella respondió): '¿así tratas a los que se te acercan contigo?... y quién sabe qué'... Y yo (pensé): 'ah, caray', pues qué tanto pecado hice... para de repente hablarme así con voz alta y golpeada", sonrió al explicar los hechos.

Hasta ese momento, comprendió que sí era Frida, de quien había escuchado hablar antes.

"Ella no contaba con que yo tenía mi seguridad privada cerquita", bromeó al hablar de la hija de Jenni Rivera, quien lo defendió y por lo cual le agradeció. "Ni yo tampoco me había dado cuenta que ahí estaba la Chiquis".

El pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera

De acuerdo a versiones -ya que Lupe decidió retirarse-, Chiquis comentó a Frida que no era forma de tratar a un artista con la trayectoria del líder de Bronco.

Como se observa en una grabación que circula en redes, Frida Sofía aparece gritando, haciendo señas obscenas y hasta tomándose un caballito de lo que parece ser tequila, acción que supuestamente dedica a su rival.

Después de que el escándalo se viralizara en las redes, Frida Sofía arremetió contra la hija de Jenni Rivera por medio de sus Stories en Instagram.

La hija de Alejandra Guzmán dijo que no creía que hubiera tratado mal a Lupe Esparza, y que Chiquis Rivera no lo estaba defendiendo solo la quería ofender. "¿Cómo me voy a estar peleando por que es que insultar al señor del Bronco o no se que?", dijo Frida.

"Sorry, no sabía quien era en realidad pero nunca lo traté mal ni nada". "Deja lo que subiste ayer. Y cuando te vuelva a ver, haber si podemos hablar, ¿no?" concluyó la hijo de la rockera.

La banda regional Bronco y Lupe Esparza llevan décadas en la industria, actualmente sigue dando presentaciones y ahora disfrutan de su propia serie transmitida por TNT Latino.