Estalla la guerra entre Frida Sofía y Chiquis Rivera

Redacción.



Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, no se cansa de ganarse enemigos.



La heredera de "La Reina de Corazones" habría protagonizado un altercado con Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, después de la entrega de los Premios de la Radio realizada en Texas, según reportan varios medios internacionales.



Lea más: Filtran foto de Eiza González besando a otra mujer; la actriz responde eufórica



De acuerdo con la información expuesta por medios como Sale el Sol, Frida Sofía, contratada como una de las conductoras del evento, no dio el trato que merecían algunos de los artistas invitados, entre ellos al vocalista de Bronco, Lupe Esparza, lo que hizo enojar a la descendiente de "La Gran Señora".







Ello habría provocado que al finalizar el evento, durante la fiesta que se realizó en un bar, Chiquis Rivera reclamó aquella actitud y provocó la ira de la cantante.



Lea más: Catriona Gray, Miss Universo 2018, impacta al mostrar su rostro sin maquillaje

Como se observa en una grabación que circula en redes, Frida Sofía aparece gritando, haciendo señas obscenas y hasta tomándose un caballito de lo que parece ser tequila, acción que supuestamente dedica a su rival.



Chiquis Rivera y Frida Sofía. Fotos: Instagram



Varios medios publicaron un video en el que cuestionan sobre el pleito a la hija de La Guzmán, quien se limitó a responder que Chiquis Rivera la estaba retando.





Frida Sofía en Instagram

Después de que el escándalo entre las mexicanas se viralizara en las redes, Frida Sofía arremetió contra Chiquis Rivera por medio de sus Stories en Instagram.



Lea más: Muere Robert Freeman, fotógrafo emblemático de los Beatles

La hija de Alejandra Guzmán dijo que no creía que hubiera tratado mal a Lupe Esparza, y que Chiquis Rivera no lo estaba defendiendo solo la quería ofender.



"¿Cómo me voy a estar peleando por que es que insultar al señor del Bronco o no se que?", dijo Frida. "Sorry, no sabía quien era en realidad pero nunca lo traté mal ni nada".



"Deja lo que subiste ayer. Y cuando te vuelva a ver, haber si podemos hablar, ¿no?" concluyó la hijo de la rockera.