Demi Lovato sufre hackeo de fotos privadas

Estados Unidos.

Demi Lovato es la nueva famosa víctima de los piratas cibernéticos que hackearon presuntas fotos privadas de la estrella y las publicaron en su Snapchat.

El jueves por la noche, una serie de fotos de la cantante sin ropa se publicaron en la red social con un enlace a una sala de chat de Discord.

"Únete a este servidor de Discord para ver mis desnudos", decía el mensaje inicial en el Snapchat de Lovato.

El mensaje ofrecía un enlace a la cuenta de "The Chuckling Squad", pidiendo a los fanáticos que se registren en su servidor Discord para ver más imágenes.

Según reporta The Daily Beast los atacantes son los mismos que hackearon a la actriz Chloë Grace Moretz y el CEO de Twitter Jack Dorsey.

Las fotos filtradas fueron rápidamente eliminadas del Snapchat de Lovato, pero ahora las capturas está siendo compartidas en las redes sociales.

Medios reportan que las fotos no dejaban claro si en realidad era Demi Lovato, por lo que podría ser un montaje o solo alguien con un parecido a la cantante.

Sus fanáticos han salido a la defensa de la estrella en Twitter.

" Respeten a Demi Lovato", señala el usuario @TeamLovaticNY, "Nadie merece que sus fotos privadas sean filtradas y no importa si no les agrada. Este comportamiento es asqueroso, por favor no tuiten o compartan. Gracias", agregan.

Hasta el momento Demi Lovato no ha hecho ningún comentario respecto a estas fotos.