Jeremy Renner acusa a su exesposa de filtrar fotos de él desnudo

Jeremy Renner acusó a su ex esposa, Sonni Pacheco, de enviarle fotografías de él desnudo al evaluador de la custodia de su hija con la intención de avergonzarlo.

Según TMZ, los documentos legales detallan que el actor que dio vida a Ojo de Halcón en Avengers compartió ese tipo de imágenes porque su ex pareja hizo lo mismo antes.

Jeremy Rennery Sonni Pacheco buscan la custodia exclusiva de su hija Ava, de 6 años, tras haberse divorciado en 2014 y acordar custodia compartida en 2015.



El histrión también aseguró que su ex esposa está obsesionada con el sexo, lo que, según él, es evidenciado en las creaciones artísticas que realiza, por lo que le preocupa que su hija esté expuesta a contenidos sexualmente gráficos todos los días.







Además, Jeremy Renner declaró que su ex pareja también investigó si la ex niñera de su hija tenía fotografías desnuda.





Las declaraciones de Jeremy Renner llegan un día después de que Pacheco declaró que en noviembre de 2018 su ex esposo le puso una pistola en la boca y la amenazó de muerte mientras presuntamente estaba drogado y alcoholizado.



Sobre las acusaciones en su contra, Pacheco declaró sentirse tranquila, pues su único interés es el bienestar de su hija.





"Mi enfoque es y siempre ha sido la seguridad y bienestar de mi hija. Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz en el tribunal", declaró la ex esposa del actor.