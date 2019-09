Documental sobre Michael Jackson triunfa en los Emmy

EEUU.

El controvertido especial de HBO Leaving Neverland se impuso en la categoría de mejor documental o producción de no ficción en la gala de los Emmy a las Artes Creativas.

La producción cuenta los testimonios de Wade Robson y James Safechuck: dos de los niños ahora adultos que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales durante sus visitas al rancho Neverland de Michael Jackson y cuyas acusaciones llevaron al cantante ante los tribunales hasta en dos ocasiones sin que fuera nunca condenado.

El documental, dirigido por Dan Reed, fue duramente criticado por la familia del cantante, y este nuevo reconocimiento de los Emmy tampoco ha caído nada bien a sus allegados.

La gran gala Los Primetime Emmy, que es la gran gala con los galardones de mayor interés para el público, tendrá lugar en Los Ángeles, California, el próximo domingo 22 de septiembre.

“Que una película que narra hechos completamente ficticios sea premiada con un Emmy en una categoría de no ficción resulta una farsa”, han asegurado los responsables de manejar el legado de la estrella en un comunicado. “No existe ni un atisbo de una pista verídica que pueda apoyar este supuesto documental totalmente parcial que fue grabado en secreto y para el que no se entrevistó a ninguna persona que no fueran los dos sujetos principales o los miembros de sus respectivas familias”, continúa el texto.

Otros ganadores. La exitosa serie de HBO Juego de tronos se coronó como la reina de la noche al llevarse 10 estatuillas; entre ellas, mejor composición musical, mejores efectos especiales, mejor coordinación en serie de drama, mejor banda sonora en serie dramática, mejor maquillaje, mejor vestuario en serie de fantasía, entre otras distinciones.

Por otra parte, Los Simpsons ganó como mejor programa animado de menos de una hora y Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool triunfó como mejor programa pregrabado.