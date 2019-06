Taylor Swift y Katy Perry juntas video en apoyo a la comunidad LGBTQ+

Estados Unidos.

Desde que Taylor Swift anunciara este fin de semana que había reclutado a varios de sus amigos famosos para que aparecieran en el esperado videoclip de su sencillo 'You Need To Calm Down', que se ha estrenado este lunes, se daba casi por confirmado que por fin se produciría la esperada colaboración con Katy Perry después de que ambas hicieran las paces en mayo del año pasado, y así ha sido.

Esta última ha rescatado el simpático disfraz que ya utilizó en la MET Gala 2019 para escenificar su reconciliación ante el mundo con su antigua amiga.

En uno de los momentos más emotivos del vídeo musical, Taylor -vestida como un envase de cartón lleno de patatas fritas- y Katy -disfrazada de hamburguesa- se encuentran en medio de una multitud y comparten un prolongado abrazo tras mirarse intensamente a los ojos durante varios segundos.

Pese al secretismo que rodea habitualmente todos los proyectos de Taylor Swift, el cameo de Katy Perry se había filtrado de alguna manera a la esfera virtual junto a una sorprendente información que apuntaba a que ambas compartirían un apasionado beso frente a las cámaras que finalmente no ha aparecido en el montaje final y que la propia cantante se ha encargado de aclarar que nunca llegó a grabarse.

"Chicos, eso es absolutamente falso. Ser un aliado [del colectivo LGBTQ+] es comprender la diferencia entre apoyar y hostigar", ha aclarado Taylor a través de Tumblr en respuesta a una de las muchas publicaciones que se hacían eco de esos rumores.

"Cualquiera que esté tratando de sacar de contexto este mensaje de positividad necesita calmarse ya mismo. No les cuesta nada dejar de pisarnos los talones", ha añadido en referencia a su sencillo.

La colorida producción audiovisual es todo un alegato en favor de la igualdad y los derechos de la comunidad gay acorde con la letra de 'You Need To Calm Down', en el que han querido participar celebridades de la talla de RuPaul, Ellen Degeneres, Laverne Cox, Adam Rippon, Adam Lambert, Hayley Kiyoko o el reparto de 'Queer Eye'.

El videoclip concluye además con un mensaje que anima a todos los fans de la artista a que apoyen la petición que ella ha iniciado para solicitar a los senadores estadounidenses que respalden la Ley de Igualdad, que trata de poner fin a la legislación de varios estados que permiten y amparan la discriminación en base a la orientación o la identidad sexual de un individuo.