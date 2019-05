Emme, hija de Jennifer López y Marc Anthony, impresiona con su voz

Estados Unidos.

Emme Muñiz López, hija de Jennifer López y Marc Anthony, demostró que heredó el talento de sus padres para el canto.



López, de 49 años, compartió un clip de Emme cantando en su cuenta de YouTube el pasado 11 de mayo, mismo donde se ve a la diva prepararse para la primera presentación en vivo de su single "Medicine", que tuvo lugar el 6 de mayo en la serie Today Summer Concert Series.

Mientras López practicaba, Emme hizo una visita sorpresa y su madre la alentó a cantar.

Con un acompañamiento de piano, la niña de 11 años de manera impresionante cantó el hit de Alicia Keys "If I Ain’t Got You" mientras su orgullosa madre miraba.

Marc Anthony respondió al video de Emme, dejando claro que sí su niña con la Diva del Bronx quiere seguir los pasos de sus padres en la música él la apoya totalmente.

En una entrevista con con Enrique Santos en iHeartRadio, el cantante, de 50 años, habló sobre su hija, de 11 años, y su hermano gemelo, Maximilian "Max" David y el amor por la música, diciendo que sus dos hijos eran "apasionados" por el arte.

"La música fue una gran parte de mi vida al crecer y espero que haga lo mismo para [Emme] como lo ha hecho para mí", compartió el cantante neoyorquino.

"Y si eso es lo que ella quiere hacer ... bueno, debería hacerlo porque le gusta, no porque tenga que hacerlo. No por la fama, ni la popularidad, ni por los "me gusta".", agregó el salsero, que estuvo casado con JLo entre 2004 y 2014.

"Le pregunté a Emme, '¿Por qué cantas?' Y ella dijo porque se siente bien ", explicó Anthony. “Es la mejor respuesta. Tengo otro video de ella en un ensayo . Es increíble."

La prometida de Alex Rodríguez también ha dicho que apoyará a sus hijos si estos deciden buscar una carrera en el espectáculo, pero dejó claro que como madre velará por que completen sus estudios y tomen la decisión cuando tengan la edad justa. "No quiero que estén en el negocio a una edad temprana", dijo a Women's Wear Daily en 2012.