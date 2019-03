Britney Spears tendrá su propio musical

Estados Unidos.

Los hits de Britney Spears como "Oops!... I Did It Again", ''...Baby One More Time", ''Toxic" o "Stronger", resonarán en el escenario del musical Once Upon a One More Time (Había Una Vez Más).

La comedia musical tendrá su estreno mundial el próximo 13 de noviembre en Chicago, en el Teatro James M. Nederlander.

Las funciones de preestreno comenzarán el 29 de octubre y se espera que el éxito la lleve a ser exhibida en Broadway más adelante.

La historia no se centra en la vida de Spears, sino en princesas de cuentos de hadas, como Cenicienta, Blancanieves, Bella Durmiente y Rapunzel, que aprenden que ser felices para siempre requiere algo de trabajo.

"¡Este es un sueño hecho realidad para mí!", dijo Spears, de 37 años, en un comunicado.

La princesa del pop se convierte en la artista más joven cuyos éxitos dan pie a un musical propio.

El espectáculo será dirigido por Kristin Hanggi, quien hizo la adaptación teatral de Rock of Ages, mientras que Keone y Mari Madrid, bailarines del videoclip "Love Yourself", de Justin Bieber, fungirán como coreógrafos de la obra.

La cantante se suma a otras celebridades del pop, como Tina Turner, Donna Summer, Carole King y Cher, cuya música ha sido usada en distintos montajes.