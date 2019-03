Karol G anuncia documental sobre su ascenso a la fama

Miami, Florida.

La cantante Karol G prepara el estreno de un documental sobre su carrera profesional, en el que cuenta “las cosas como son de verdad”, desde sus inicios, y se confiesa lista para convertirse en madre en el mediano plazo, según dijo en entrevista con Efe.

La colombiana se encuentra promocionando Karol G: la guerrera del género, el documental producido por Univision Digital y que tras presentarlo junto con sus padres en Miami (Florida) lo llevará al festival SXSW de Austin (Texas), que empezó este fin de semana, previo a su estreno oficial el 19 de marzo en plataformas digitales.

La promoción del documental se suma a una cargada agenda para este 2019 en la que también destacan tres diferentes giras de conciertos, una de ellas junto con Gloria Trevi para fines de año, además de la publicación de un nuevo disco.

La cantante, de 28 años, está también próxima a embarcarse a Latinoamérica con la gira Culpables, con su prometido Anuel AA (26).

es la única artista femenina en conseguir Top 10 de las Hot Latin Songs de Billboard con sus temas Mi cama, Culpables y Ahora me llama.

Una de las pocas mujeres que ha hecho toda su carrera en el género de la música urbana, la idea del documental llegó en el momento perfecto, dijo, justo cuando “tenía la necesidad de contar las cosas como son de verdad”.

“Quería que la gente además me viera como Carolina (Giraldo, su nombre real), no solo como Karol G, y desde el primer momento estuve superpuesta. Quería que la gente pudiera ver qué está detrás de la historia de Karol G”, explicó.

Trama. Dirigido por la venezolana Leo Suárez, el documental lleva al espectador al Medellín de los 1990 y 2000, cuando el reguetón germinó en la ciudad colombiana y vio nacer a talentos como J Balvin, Reykon, Maluma y permitió la resurrección de la carrera de Nicky Jam.

La película muestra a una adolescente Carolina Giraldo que estudia tres horas de canto en las mañanas antes de ir al colegio, luego a una joven entusiasmada con abrirse paso en la música urbana, en ese entonces dominada mayormente por hombres, actuando en fiestas escolares y como corista de Reykon; pero que cae decepcionada por las pocas oportunidades para las mujeres. “Mi papá me dijo que si renunciaba a la música no me iba a ayudar en nada”, cuenta Karol G en el video, en el que destaca el apoyo de su familia. Su padre Guillermo Giraldo le pagó un curso de gerencia musical en Nueva York y hasta el día de hoy su familia está detrás de su éxito, expresa.