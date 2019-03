Fernando Carrillo ya no dará más dinero a la madre de su hijo

Ciudad de México, México.

Además de asegurar que no existe una orden de aprehensión en su contra en Estados Unidos y que en cualquier momento puede viajar al país, Fernando Carrillo declaró que de ahora en adelante ya no dará más dinero a Margiolis Ramos, madre de su hijo, tras el escándalo que provocó.

La mujer inició un pleito legal en un tribunal de Miami en el que, según ella, se giró la orden, y además se le pide al actor venezolano un pago de 15 mil dólares por concepto de pensión alimenticia.

"Me parece insólito que le den espacio los medios y que estemos hablando de una orden de aprehensión que no existe ¿Dónde está?", expresó el actor en entrevista con Pati Chapoy en "Ventaneando". "Lo que está presentando ella es una factura que me quieren cobrar de cuentas de abogados de ella y de un retroactivo".

Carrillo dijo que acepta que se le está solicitando el pago, pero negó que las autoridades lo estén buscando.

Además compartió imágenes y un par de videos con los que busca dejar claro que existe una buena relación con Ángel Gabriel, su hijo de 11 años, a quien tuvo con la ex fan de nacionalidad venezolana.

Lo que busca Carrillo es llegar a un acuerdo lejos de la corte y señaló que está en libertad para decidir cómo solucionar sus problemas.

"No los voy a pagar (los 15 mil dólares). Si ella quiere podemos intentar un acuerdo fuera de la Corte", aseguró.

"El respeto al derecho ajeno es la paz. Respeten mi derecho de decir que ya me cansé. Mi hijo tiene una cuenta donde yo voy a depositar y a los 18 años va a poder emprender su vida con muchas ventajas y siempre va a tenerme a mí", indicó el galán de telenovelas como María Isabel y Rosa Linda.

De acuerdo al testimonio que la madre del menor dio a un canal mexicano, desde mayo pasado el actor no ha dado dinero, pero él aseguró que no es verdad.

"Siempre que mi hijo me necesite me va a tener a mí, pero no bajo imposiciones ni malas vibras; yo llevo una vida tan llena de paz, amor, luz y armonía, pero esto colma mi paciencia".

A pregunta directa de que si él puede regresar a Estados Unidos cuando quiera, ya que ahora está en México, aseguró que sí.

"Tengo una visa de trabajo O1 de tres años, que es la que he tenido siempre".

Declaró que por este pleito legal ha gastado más de $50,000l dólares en abogados, por lo que en este momento no tiene un representante legal.

"De aquí en adelante (ella) ya no verá dinero. Verá cero. Y mi hijo a los 18 años me lo agradecerá", indicó.

El actor comentó que su hijo es producto de una relación ocasional que tuvo con una fan.

"No hubo ningún romance. Fueron seis u ocho encuentros casuales en la vida, así Dios me mandó un hijo hermoso, al que espero poder darle lo mejor de mí, pero en realidad esta señora era una fan a quien conocí en el aeropuerto de México".

Fernando aseguró que ama profundamente a su único hijo, Ángel Gabriel, y lamenta que él ahora está envuelto en esta situación.