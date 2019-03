Juan Soler: “Estoy viviendo solo como un perro en México”

Ciudad de México, México.

Después de más de tres meses de haber anunciado su separación de su esposa Maki, el actor argentino Juan Soler reveló el verdadero motivo por el cual su matrimonio se terminó.

El galán de telenovelas abrió su corazón en el programa Intrusos, de Televisa, y dijo que fue “la distancia” lo que les afectó.

“La gente dice ‘¡no, sí, por los hijos’, y uno se va con esa idea y te olvidas de la pareja. Yo creo que la distancia, los hijos en medio, dedicarse tanto, tanto a los hijos, empiezas a descuidar a la pareja, sin darte cuenta de por qué viven juntos”, manifestó Soler, de 53 años.

MIRA: Dayanara Torres es abandonada por su novio, Louis D'Esposito, tras diagnóstico de cáncer de piel

El actor reiteró que sigue amando a su esposa, pero que ella no quiere vivir con él en México.

“Maki definitivamente no quiere vivir en México; entonces, esa es otra cosa que nos aleja. La verdad es que de momento estoy viviendo solo como un perro en México, y yo creo que esto ya no tiene una forma de que yo sea feliz, yendo cada 15 días a visitar a mis hijas. Me encantaría que mi mujer estuviera al lado mío, pero si no es la forma, pues bueno, mejor estar separado y buscarse una pareja que sí quiera vivir contigo”, indicó.

El actor puntualizó que ama profundamente a su Maki y le desea lo mejor. Soler también señaló que todavía no está listo para volver al amor.