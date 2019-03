Meten a la cárcel a R. Kelly por no pagar manutención de un hijo

Illinois, Estados Unidos.



El cantante estadounidense R. Kelly, que afronta un proceso judicial acusado de abuso de menores, ingresó hoy en prisión por una deuda de 161.000 dólares por el impago de la manutención de uno de sus tres hijos, informaron medios locales.



El artista se encuentra bajo custodia a la espera de ser trasladado a una cárcel del condado de Cook, donde deberá permanecer al menos hasta que se celebre la siguiente audiencia sobre el caso, el próximo 13 de marzo, según el diario USA Today, que cita fuentes de la oficina del sheriff.



En el estado de Illinois deber una cantidad superior a los 20.000 dólares en gastos de manutención de un hijo supone un delito que se castiga con pena de prisión.





Se da la circunstancia de que Kelly, de 52 años, se encontraba en libertad bajo fianza por las acusaciones de acoso sexual presentadas por tres presuntas víctimas que acusan al artista de un total de diez cargos.



De ser declarado culpable, R. Kelly podría ser condenado a entre tres y siete años de prisión por cada una de las acusaciones.



El cantante ha defendido en todo momento su inocencia, sin embargo el pasado 25 de febrero la acusación entregó al juez una cinta de vídeo en la que presuntamente aparece Kelly manteniendo relaciones sexuales con una de las víctimas cuando esta era menor de edad.



Las pasadas semanas su caso cobró notoriedad debido a la emisión de una serie documental de televisión que ha llevado a las autoridades a interesarse de nuevo por estos delitos.



"Surviving R. Kelly" es el título del documental de seis episodios que emitió el canal Lifetime en enero acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 1990.



Pocas horas antes de ser detenido hoy, Kelly concedió una entrevista a la cadena CBS en la que volvió a rechazar las acusaciones y criticó el documental por ofrecer una visión sesgada de los hechos.



"Si ves el documental, lo que estoy seguro que has hecho, todo el mundo dice algo malo de mí, nadie dice nada bueno. Me pintan como si fuera Lucifer. No soy Lucifer, soy un hombre. Cometo errores, pero no soy un demonio y, en ningún caso, soy un monstruo", sostuvo el cantante. EFE