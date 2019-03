¿Yalitza Aparicio en Orange Is the New Black?

Ciudad de México, México.

Desde su pasada nominación a los Óscar muchos se pregunta cuál será el futuro de Yalitza Aparicio como actriz.

Es por esto que la más reciente aparición de la estrella de Roma junto a Uzo Aduba de "Orange Is the New Black" emocionó a sus fanáticos.

Sin embargo, el material es un clip promocional de Netflix para celebrar el Día Internacional de la Mujer ( 08 de marzo).

Yalitza participó en el video que busca crear conciencia sobre la importancia de la diversidad en el mundo del entretenimiento.

En el video "Make a room", la actriz Uzo dice: “¿Alguna vez has estado en una habitación y no ves a nadie como tú?, ¿Alguna vez pensaste que definitivamente no pertenecías allí, pero se te dijo sutilmente o no tan sutilmente que no pertenecías allí?. El mundo está lleno de esas habitaciones y sus límites".

"Límites para quienes pueden contar sus historias, quien puede escribir, quien puede dirigir, quien puede actuar y quién puede ver su vida reflejada (en pantalla)", es en este momento cuando Yalitza aparece recreando una escena de Roma al lado de Uzo.

"Hagamos espacios para las voces que todavía tienen que ser escuchadas y por las historias que hay por contar. Estamos haciendo espacio para que tu las encuentres y para que ellas te encuentre a ti", concluye Uzo.

Y aunque esto no sea el proyecto que todos esperan en el que Yalitza desarrolle su carrera, es muy probable que la actriz no se haga esperar mucho. A inicios del año Aparicio compartió que estará trabajando junto a Diego Boneta.